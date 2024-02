Parla Trillini. "Servirà un ottimo approccio alla gara e tanta attenzione»

A margine della visita a Venturini Abbigliamento, partner ufficiale della Emma Villas, il centrale biancoblù Stefano Trillini ha parlato del prossimo avversario: "Loro stanno giocando bene e sono in un ottimo momento di forma – ha detto –. Stanno facendo buonissime partite e non dovremo sottovalutare il prossimo impegno. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la gara, dovremo avere un ottimo approccio e l’attenzione dovrà essere massima. Servirà concentrazione, dovremo dare il cento per cento. Contro Ravenna abbiamo giocato una grande gara, la vittoria è stata certamente importante per la classifica e per il nostro morale. Siamo molto contenti, il successo è arrivato dopo un incredibile tiebreak che abbiamo giocato con tanta grinta: in quei momenti servono le doti tecniche così come quelle caratteriali. Ora però guardiamo avanti e restiamo concentrati per il prossimo match".