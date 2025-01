Partenza per Padova. Yuasa Battery in trasferta. Punti pesanti in palio

Punti pesanti in palio domani alle 17 a Padova per la Yuasa Battery che se la vedrà contro una formazione che all’andata vinse 3-2 al tie-break dopo un’autentica battaglia. Squadra in salute la Yuasa proveniente da sette punti sui nove a disposizione nelle ultime tre giornate e tornata in corsa per la salvezza. La Yuasa non sarà sola in terra veneta ma con ben due pullman pronti a partire per Padova, oltre a diverse auto private. Ma occhio alla giovane ma molto solida Sonepar che lavora al meglio su profili emergenti con in panchina Jacopo Cuttini per il quinto anno consecutivo. In regia c’è l’esperienza di Falaschi mentre tra le conferme spiccano l’opposto Stefani, la banda azzurra Porro ed i centrali Plak, Truocchio e Crosato. Ma non mancano i volti nuoti arrivati in stagione come il mancino serbo di Veljko Masulovic, convertito in opposto, il posto 4 croato Sedlaceck e il libero argentino Diez con in rampa di lancio giovani del calibro di Orioli. La forza di Padova si è espressa particolarmente in casa, confermata dall’ultimo successo nello scontro diretto con Taranto dell’ultima uscita. Momento positivo anche per Grotta con i successi di Monzaq e contro Modena, oltre all’impresa sfiorata (senza Petkovic) a Verona ma con un punto portato a casa. E proprio il pieno recupero di Petkovic è elemento fondamentale nel cammino dei grottesi da qui a fine stagione. Un solo precedente, appunto il 3-2 dell’andata tra le due squadre mentre sarà una gara speciale da ex per ben tre elementi tutti su sponda grottese ovvero Mattei a Padova dal 2013 al 2015, Fedrizzi nella stagione 2016/17 e lo stesso Petkovic nella stagione 2022/2023. Non si fida affatto della Yuasa il tecnico della Sonepar Jacopo Cuttini: "Sarà un’altra battaglia importante, ho detto ai ragazzi che si sale di livello: Grottazzolina sta dimostrando tutto il suo potenziale, soprattutto in battuta e attacco. Sono mesi che lo dico e ora lo stanno dimostrando con prestazioni davvero significative. Dovremo essere pronti a competere contro una squadra che esprime una pallavolo di medio-alto livello e che ha numeri davvero importanti. Fischietti bolognese Alessandro Cerra, coadiuvato da Ilaria Vagni, già miglior arbitro di Superlega nel 2020 e prima donna arbitro internazionale in Italia.