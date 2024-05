Passione e amicizia trionfano al Trofeo dei Territori, Under 14 e Under 15 di QS Locale Volley mostrano crescita tecnica e spirito di squadra

Quando passione, entusiasmo e amicizia valgono più del risultato sportivo. Dal punto di vista umano hanno sicuramente lasciato il segno le due squadre (Under 14 femminile e Under 15 maschile) che lo scorso week end hanno partecipato al ’Trofeo dei Territori’, insieme alle selezioni di altre sette province. Il risultato sportivo poteva essere migliore (8° posto per entrambi i team), ma tutti i ventotto atleti hanno evidenziato una buona crescita tecnica che fa ben sperare per il futuro.

Foto in alto, da sinistra: Francesco Zannini (1° allenatore), Alessia Vecchi, Maddalena Ballestri, Alice Fontanesi, Giorgia Gilioli, Giorgia Furlotti, Iris Bargiacchi, Sofia Gorini, Michelle Piolo, Gianluca Mussini (2° all.), Valentina Noto (team manager). In ginocchio: Giorgia Bortolani, Gjesika Preka, Melissa Manghi, Elisa Favali, Carlotta Martini, Matilde Bonini.

I ragazzi, da sinistra: Stefano Levoni (1° all.), Simone Tagliati (2° all.), Giovanni Iotti, Tommaso Chiavolelli, Ilyass Sarhane, Mattia Corradini, Riccardo Scanavini, Angadpal Singh, Jacopo Buglione, Francesco Bianchini, Davide Terenziani (2° all.). In ginocchio: Mattia Tranchini, Ettore Marmiroli, Gabriele Adorni, Pietro Denti, Matteo Valenti, Alessandro Caliumi.