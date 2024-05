Per i centesi venerdì prossimo a Modena gara 1 della semifinale. Benedetto Volley supera Carpi e vola ai playoff

benedetto volley

3

cARPI

1

Parziali: 25-14, 19-25, 25-21, 29-27

BENEDETTO VOLLEY: Ferriani 2, Bonazzi 10, Volpato 9, Mazzanti 31, Cecconi 6, Dondini 10, Zavatti 2, Borghesani, Preti (libero), Bottoni (libero), Veronesi n.e., Xian n.e. All. Boncompagni

La Benedetto Volley schianta l’Univolley Carpi nello scontro diretto dell’ultima giornata, conquistando una vittoria che significa accesso ai playoff di serie D. Nel girone B infatti la Pasquali supera in classifica i carpigiani chiudendo in terza posizione a 62 punti, a -6 dalla capolista Pgs Fides Casinalbo e -1 da Stadium Mirandola. E venerdì prossimo a Modena sul campo della Maritain – seconda nel girone C – è in programma gara 1 della semifinale playoff. Tornando alla partita di Cento, la squadra di Boncompagni parte col botto lasciando appena 14 punti agli avversari nonostante Cecconi inizialmente in panchina a causa della febbre. A fare la differenza sono Bonazzi, Ferriani e soprattutto Mazzanti che chiuderà il match con la bellezza di 31 punti. L’Univolley Carpi rimette la gara in equilibrio aggiudicandosi il secondo set 19-25, ma la Benedetto Volley reagisce alla grande mettendo alle corde gli avversari, fino al punto decisivo di Bonazzi per il definitivo 29-27.