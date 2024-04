Playoff A2 volley. Sabato alle 17 gara1 tra Busto e Cbf Balducci

Alle 17 di sabato la Cbf Balducci disputerà in casa del Busto Arsizio gara1 della semifinale playoff dell’A2 di volley femminile. Gara2 si disputerà al Banca Macerata Forum alle 20.30 di mercoledì 10, l’eventuale bella si giocherà sabato 13 o domenica 14 in Lombardia, al momento l’orario è da definire. Venerdì scorso le ragazze allenate da coach Michele Carancini hanno perso 3-1 in casa del Busto Arsizio l’ultima gara della pool promozione, invece all’andata le maceratesi si erano imposte al tie break. Adesso si volta pagina per partite in cui è vietato commettere passi falsi. La squadra ha iniziato a prepararsi per il primo confronto con una formazione accreditata alla vigilia della stagione tra le sicure protagoniste.