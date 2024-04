Playoff challenge cup. Battuta Padova. Lunedì semifinale a Verona

Si regala un altro giro di giostra Modena Volley, nella serata di gala per Bruno: il successo 3-1 su Padova, infatti, la qualifica come quarta alle semifinali per la Challenge Cup, che i gialloblù giocheranno lunedì 22 aprile a Verona, grazie a quest’ultima vittoria ma anche grazie proprio a Verona, che ieri ha battuto 3-0 Cisterna. L’altra semifinale, quella più nobile tra Piacenza e Civitanova, sarà un remake del match vinto ieri in trasferta dalla Lube. Modena gioca con la formazione solita di questo gironcino. La differenza è evidente fin da subito, con Brehme e Rinaldi in palla (13-8). Set senza storia fino al 25-18 di Sapozhkov. Arriva subito il 7-3 anche nel secondo set sempre con Rinaldi a menare le danze. Non c’è nessun tipo di opposizione da parte di Padova, ma la Valsa Group, con la motivazione in più di garantire un’ultima in casa come si deve al suo capitano, sembra molto più gagliarda: in un amen è 20-12 che diventa 25-16 con l’ace di Rinaldi. Nel terzo Padova avanza 7-9 con in campo Falaschi e Stefani, sul 12-15 Sapozhkov lascia spazio a Pinali. È proprio Bruno a guidare la riscossa con due ace consecutivi (21-22) prima che a completare l’opera ci pensi Davyskiba (23-23) ancora con un ace. Un errore di Rinaldi però condanna la Valsa Group a un quarto set che vede un inizio consistente dei gialloblù (8-3) con Davyskiba a trascinare e poi Modena dilaga fino al 25-17 che lascia spazio alla festa, alle lacrime, un domani più incerto.

a.t.