Playoff La Consar vuole chiudere la pratica

Per chiudere la serie e per meritarsi in anticipo la semifinale contro Grottazzolina. Dopo il nettissimo 3-0 di giovedì sera al Pala de André, la Consar Ravenna torna in campo domani, alle 19, a Pordenone (arbitri Marconi e Grossi, diretta in chiaro su Volleball tv) per sfidare Prata in gara2 dei quarti di finale dei playoff per la promozione in Superlega. Paradossalmente, la formazione giallorossa è tornata subito in palestra, festeggiando solo 3 minuti – come richiesto dallo stesso coach Marco Bonitta – il successo più bello e più netto di tutta la stagione. Un successo, appunto, maturato con parziali quasi umilianti per la formazione friulana (25-13, 25-16, 25-16).

Tra l’altro, nel corso della regular season, la Consar aveva vinto nettamente anche contro Ortona (17, 21, 18) e in trasferta a Santa Croce sull’Arno (20, 15, 15), ma mai concedendo solo 45 punti complessivi agli avversari. Per dare la dimensione del ‘senso unico’ nel match dell’altra sera, basta considerare che coach Bonitta, nonostante l’avvio in salita del 2° set (1-4), non ha utilizzato nemmeno uno dei 6 timeout a disposizione, e non ha fatto ricorso ad alcun cambio, schierando sempre lo stesso sestetto. Per evitare il ricorso a gara3 (che è ‘schedulata’ per domenica 7 aprile, alle 18, al PalaCosta e non al Pala de André), la Consar dovrà espugnare il PalaCrisafulli, ripartendo dalla miglior prestazione della stagione. Una prestazione che, tra l’altro, ha coinciso col debutto di Alexandros Raptis. Lo schiacciatore ellenico, arrivato in settimana dalla Francia dove ha terminato il campionato di massima divisione col Poitiers, nonostante il pochissimo tempo avuto per inserirsi nel meccanismo della squadra, ha avuto modo di dare un saggio delle proprie doti, sia nei fondamentali d’attacco, sia in ricezione, dov’è stato subito preso di mira dal servizio dei friulani.

Le armi in mano a Bonitta non sono tuttavia solo offensive. La parte finale della regular season e l’inizio dei playoff, hanno infatti messo in vetrina il regista Antonino Russo, capace di proporsi come valida alternativa a Mancini. In questo modo, la Consar potrà avere un’arma in più per dire la propria nei playoff. Nello specifico però, il sestetto giallorosso dovrà comunque aspettarsi una reazione da parte di Prata, apparsa troppo fallosa e rinunciataria rispetto, ad esempio, ai due scontri diretti di regular season, caratterizzati invece da incertezza e agonismo, e vinti dalle squadre di casa solo al tiebreak.

Le probabili formazioni

Prata: Alberini in regia, Lucconi opposto; Petras e Terpin schiacciatori; Katalan e Scopelliti centrali; De Angelis libero.

Consar: Russo al palleggio, Bovolenta opposto; Orioli e Raptis schiacciatori; Bartolucci e Mengozzi al centro; Goi libero.