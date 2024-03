Playoff per il quinto posto. Valsa subito a Civitanova

Definite le semifinali playoff, col passaggio del turno appannaggio delle sfavorite che hanno dominato le rispettive gare 5 dei quarti, ovvero Milano che ha battuto Piacenza al PalaBanca con un nettissimo 0-3, e Monza, che appoggiandosi a una serata ispirata del regista Cachopa, ha espugnato il campo di Civitanova per 1-3, è stato finalmente stilato anche il calendario dei playoff 5° posto, che qualificheranno alla Challenge Cup.

Un parco di partecipanti di tutto rispetto, che oltre a Modena comprenderà Civitanova e Piacenza, appunto, poi Verona, Cisterna e Padova. I gialloblù inizieranno il loro percorso, non semplice, sul campo forse più ostico, ovvero l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche giovedì 4 aprile alle ore 20:30. Dall’altra parte della rete Ivan Zaytsev, ma soprattutto Luciano De Cecco, futuro regista gialloblù, e Simone Anzani, papabile sostituto di Anton Brehme. Il primo match casalingo sarà domenica 7 aprile contro Cisterna Volley alle ore 18. Di nuovo trasferta infrasettimanale mercoledì 10 aprile alle ore 20 a Piacenza, contro Leal, Lucarelli e Brizard, i grandi delusi dei playoff scudetto. Seconda trasferta consecutiva per la Valsa Group sabato 13 aprile alle 20:30 nella tana della Rana Verona di Radostin Stoytchev. Chiusura casalinga mercoledì 17 aprile contro Padova alle ore 20:30.

Le semifinali, in gara secca in casa della miglior classificata in regular season, si giocheranno lunedì 22 aprile, la finalissima per l’accesso alla Challenge Cup 2024/2025 sabato 27 aprile. Che torneo sarà? Difficile dirlo: se Piacenza e Civitanova lo giocheranno a ranghi completi e con l’obiettivo di vincerlo, difficile pensare a una finale diversa rispetto a quella tra terza e quarta forza della regular season, ma Modena e Verona potrebbero inserirsi. Le semifinali dei play off inizieranno invece la domenica di Pasqua, 31 marzo, con le sfide tra Trento e Monza e tra Perugia e Milano. Gare 2 mercoledì 3 aprile, gare 3 domenica 7 aprile.

Torneo di Dubai. Intanto la Valsa Group è ancora negli Emirati Arabi per il Nas Volleyball Tournement. Dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno (nell’ultimo match vinto 3-0 contro una squadra mista ampio spazio anche per Boninfante, i fratelli Pinali e Sighinolfi), oggi Bruno e compagni scenderanno in campo per la loro semifinale, fronteggiando la Pallavolo Padova. Qualificate per le semifinali anche le altre due italiane, ovvero Cisterna e Catania che si affronteranno nell’altro match. La partita di Modena sarà alle 18 ora italiana, mentre domani ci sarà la finalina per il terzo posto e domenica la finalissima. I gialloblù rientreranno in Italia il lunedì di Pasquetta.