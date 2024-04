Playoff quinto posto, Valsa subito ko. Contro la Lube solo un set positivo

di Alessandro Trebbi

CIVITANOVA MARCHE

L’impressione è che la Valsa Group debba innestare tutt’altra marcia se vuole recitare un ruolo da protagonista fino in fondo in questo playoff che qualifica alla Challenge Cup. Se si esclude un set a parte, la mosca bianca del 25-10 per Modena nel terzo parziale frutto di cinque ace e di un’efficienza Lube negativa in attacco, Civitanova è apparsa decisamente superiore ai gialloblù, accelerando quando era il caso di accelerare, rintuzzando i tentativi di rimonta e sorpasso, portando a casa i tre parziali che servivano per la posta piena senza mai penare più di tanto. Un buon Davyskiba e alcune serie in battuta di Giovanni Sanguinetti, oltre a un Federici in crescita nell’arco del match, non sono bastati per far fronte alla pasta da fuoriclasse di Nikolov e a un muro della Lube che a tratti è sembrato invalicabile soprattutto per Maksim Sapozhkov, partito forte ma spentosi alla distanza, un leit motiv abbastanza frequente in stagione. Solo tre giorni per ricaricare le batterie in vista di un match, quello di domenica prossima in casa contro Cisterna, che sarà già decisivo per il passaggio alle semifinali.

La partita. Modena gioca col sestetto di Dubai e quindi Juantorena in panchina, Civitanova parte coi titolari eccezion fatta per Bottolo in banda al posto di Zaytsev. Lube avanti 7-3 con Lagumdzija e Nikolov, la Valsa Group torna a -1 e Rinaldi pareggia 10-10. Lube che torna a +5 grazie a un black out di Davyskiba in attacco e ricezione sul servizio di De Cecco (19-14) per un set che si chiude sul 25-20. Lube che parte 3-0 anche nel secondo grazie a Nikolov, Modena pareggia ma torna sotto 11-8 e 13-9 con Sapozhkov in difficoltà: entrano Stankovic e Pinali, Modena torna a -2 con l’ace del serbo ma viene rispedita indietro sul 22-17. Chiusura 25-19 di Bottolo. Il terzo è un set a parte: Modena va avanti 0-6 sul servizio di Sanguinetti con tre ace consecutivi poi va all’ace anche Bruno per l’1-9. Quinto ace del set per il 2-11 di Davyskiba che poi domina da posto quattro fino all’8-22 e al 9-24 prima che a chiudere sia l’errore di Lagumdizja 10-25. La Lube reagisce subito, Modena non aggredisce ma un guizzo di Rinaldi serve per il pareggio a quota 10, col sorpasso dettato dall’ace di Sanguinetti (11-12). Lagumdizja riporta subito avanti la Lube 15-12, lo strappo definitivo arriva sulla battuta di Motzo: 22-17 poi 24-19, coi titoli di coda al 25-22.