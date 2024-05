Playoff serie A3. Fano piega Belluno in quattro set. È finale promozione con San Donà

Smartsystem Fano

3

Volley Belluno

1

SMARTSYSTEM : Dimitrov 15, Roberti 22, Galdenzi 6, Merlo 22, Partenio 3, Raffa (L), Margutti, Focosi, Mazzon, Gori, Maletto 3, Uguccioni, Sorcinelli, Magnanelli. All. Mastrangelo.

VOLLEY BELLUNO: Reyes Leon, Ferrato 5, Stufano 2, Schiro 14, Fraccaro, Bucko 12, Guolla, Bisi 13, Martinez G. (L), Orto, Mozzato 10, De Col, Antonaci 5, Martinez I. All. Colussi.

Arbitri: Clemente Andrea e Scotti Paolo.

Parziali: 26-24, 22-25, 25-21, 25-18).

È finale per salire in A2. Una fantastica Smartsystem accede alla finale playoff promozione dopo aver superato un mai domo Belluno per 3 a 1 in gara3. In un Palas Allende stracolmo e carico, i virtussini hanno giocato la partita della vita stroncando alla distanza la resistenza dei veneti che, inizialmente, erano riusciti ad imbrigliare tatticamente i padroni di casa. Buona partenza di Fano nel primo set (9-6, 14-10), Belluno non si demoralizza e piano piano recupera fino al 24-24: Galdenzi ed un ace di Roberti chiudono la frazione. I veneti dimostrano di esserci e con Schiro al servizio fanno il break ad inizio del secondo parziale (1-5) con Fano incapace di reagire, nonostante nel finale riesca a recuperare qualche punto. A questo punto sale in cattedra la coppia Merlo-Roberti: le loro battute vincono la resistenza della ricezione avversaria e nella terza frazione la Smartsystem vola 11-6 e 16-10. Gli ospiti vanno a meno due (22-20), ma non fanno i conti con un super Merlo che mette a terra i punti decisivi. Ancora una volta è il servizio ad essere decisivo all’inizio del quarto parziale: Dimitrov e Merlo, assieme agli attacchi di Roberti, portano Fano sull’8 a 2. Bisi scuote i suoi (13-16), ma il finale è tutto targato Samrtsystem con lo stoico Roberti, prodotto del vivaio biancorosso, che chiude la partita. Ed ora si fa sul serio. Domenica 12 maggio la Virtus gioca garauno con San Donà che è l’altra finalista. Gara2 è in programma in trasferta il 18 maggio. Eventuale bella di nuovo a Fano il 22.

b. t.