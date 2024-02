Playoff Volley. L’Axore parte con il piede giusto

È iniziato bene il cammino della Axore Macerata nella prima giornata dei playoff promozione di serie C di volley. La formazione di coach Matteo Cacchiarelli ha battuto 3-1 Bottega, così i biancorossi sono saliti al quarto posto con 13 punti, a due lunghezze dalle avversarie che occupano seconda e terza posizione con 15 punti. "Dal mio punto di vista – dice Cacchiarelli – questa vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nel gioco espresso, nelle diverse soluzioni tattiche messe in campo, anche considerando il livello dell’avversario; è anche una conferma di come con l’apporto di tutti, come è successo sabato, possiamo giocarcela contro avversari più accreditati di noi".