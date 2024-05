Podenzana Tresana vince in rimonta contro Zephir: vittoria al tie break

Zephir Vdm

Podenzana Tresana

ZEPHYR: Innocenti, Ismari, Mazzocca, Gianardi, Rossini, Michelucci, Pedrelli, Vanacore, Vollonnino, liberi Guidi e Bonini. All. Ferraro.

PODENZANA TRESANA: Barbieri, Bartoli, Allegretto, Cariulo, Bruno, Esposito, Giannoni V., leonardi, Mercadini, Vené, Bacchini, liberi Boricean e Giannoni F. All. Saccomani, vice Faouzi.

Parziali: 19-25, 15-25, 25-16, 25-13, 8-15.

CARRARA – Vittoria al tie break per il Podenzana Tresana che supera in trasferta la Zephir nel campionato di Prima Divisione, dominato dalla capolista Colombiera che porta a 6 i punti di vantaggio sulle lunigianesi. Questa sera alle ore 21 a Barbarasco le ragazze di Saccomani tornano nuovamente in campo per affrontare la Elsel Spezia.