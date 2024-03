Pool promozione A2 femminile. Bonelli: "Cbf Balducci, prova di carattere»

"Ho chiesto alle ragazze di giocare al massimo e di spingere in quanto nei playoff affronteremo o Messina o Busto Arsizio ed ecco che per noi sono test molto importanti sia la partita giocata contro le siciliane sia quella di venerdì in Lombardia". È quanto dice Michele Carancini al termine della sfida vinta contro Messina in cui la squadra è partita con il piede sull’acceleratore nel penultimo turno della pool promozione dell’A2 di volley femminile. "Le ragazze – ha aggiunto il tecnico – hanno fatto una gran prestazione, soprattutto con molta difesa. Abbiamo spinto anche in battuta e probabilmente anche il muro-difesa è andato meglio grazie a quello, sono obiettivamente molto contento". Il primo set è stato dominato dalla Cbf Balducci che ha subito impresso un ritmo sostenuto alla partita. "L’approccio – osserva Asia Bonelli (foto), palleggiatrice della Cbf Balducci – è stato molto importante in una gara in cui si sono viste una bella pallavolo e una prova di carattere".

C’è stato un altro aspetto emerso contro Messina. "Abbiamo giocato da squadra – osserva la schiacciatrice Alessia Bolzonetti, autrice di 23 punti – e sono contenta della prestazione offerta da tutte noi. Messina e Busto sono squadre fortissime, vedremo quale sarà la nostra avversaria". Adesso le maceratesi dovrebbero vedersela con Messina mentre Busto con Talmassons, ma c’è un altro turno da giocare e la situazione potrebbe cambiare. La Cbf Balducci giocherà a Busto Arsizio, seconda in classifica, mentre Talmassons riceverà Montecchio, ultima della pool promozione. "Ci attende un altro test significativo – anticipa la centrale Giorgia Mazzon, mvp del match contro Messina – e in Lombardia cercheremo di replicare quanto fatto nelle ultime gare. Era un po’ il nostro obiettivo: cercare di confermare l’ottima prestazione fatta contro Como e ci siamo riuscite molto bene".

Senza fare tanti calcoli le maceratesi chiuderanno alle 19 di venerdì a Castellanza contro Busto Arsizio il cammino nella pool promozione. "Niente calcoli, del resto – osserva la palleggiatrice Bonelli – nessuno vuole entrare in campo per perdere, noi faremo di tutto per vincere e alla fine vedremo chi affronteremo nei playoff".

Le semifinali playoff dell’A2 di volley femminile si giocheranno il 6 o il 7 aprile, quindi il match di ritorno il 10 o l’11 aprile e l’eventuale bella il 13 o il 14 aprile.