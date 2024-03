Pool promozione A2 femminile. Bonelli, palleggiatrice della Cbf Balducci: "A Busto Arsizio per confermare i progressi delle ultime gare»

"Ci aspetta una gara molto difficile a chiusura della pool promozione, Busto Arsizio non ha mai perso in casa in stagione e oggi vorrà anche riscattarsi dopo la sconfitta di Cremona, inoltre sarà il match di esordio per l’allenatore e la squadra vorrà partire con il piede giusto". È quanto dice Asia Bonelli, palleggiatrice della Cbf Balducci, in vista dell’anticipo di oggi alle 19 al PalaBorsani di Castellanza contro una delle formazioni, da poco affidata a coach Alessandro Beltrami, indicata alla vigilia tra le sicure protagoniste dell’A2 di volley. Entrambe le squadre hanno la certezza di partecipare ai playoff: le lombarde sono sicure della seconda posizione mentre le maceratesi hanno la possibilità di confermare il quarto posto vincendo da 3 punti, altrimenti dovranno attendere domani per conoscere il risultato di Talmassons, che ospita il fanalino Montecchio, e quindi conoscere l’avversario in semifinale tra la vicecapolista Busto e Messina, terza forza della pool promozione. La Cbf Balducci e Talmassons sono appaiate a quota 55 punti ma le friulane hanno una una vittoria in meno.

Ma adesso c’è da pensare solo a Busto Arsizio con il neo tecnico Beltrami che potrebbe ripartire con Sofia Monza in regia in diagonale con l’opposto Elisa Zanette, al centro due tra Eleonora Furlan, Viola Tonello e Sofia Rebora in un reparto forte e completo, in banda la croata Lea Cvetnic insieme con la brasiliana Lana Conceicao, pronte le alternative Valentina Pomili, ex di turno, e Teresa Bosso. Il libero è Ilaria Bonvicini. "Oggi – aggiunge Bonelli – proveremo a mostrare il gioco espresso contro squadre molto forti e a confermare i progressi delle ultime positive prestazioni, fattore importante anche in vista degli imminenti playoff". Eleonora Furlan, centrale Futura Giovani Busto Arsizio, sottolinea alcuni aspetti. "Abbiamo ricominciato con l’obiettivo di riprendere fiducia in noi, un po’ alla volta ci stiamo conoscendo reciprocamente con il nuovo coach. Questa partita sarà fondamentale per arrivare al meglio a giocarci i playoff". All’andata ha vinto la Cbf Balducci al tie break.

La gara potrà essere seguita in diretta sul canale Volleyball tv in modalità free, inoltre per le gare in trasferta c’è anche diretta tv nelle Marche su Studio 7 TV Canale 78.