Pool promozione A2 femminile. Cbf Balducci, venerdì esame col Busto Arsizio

Sono giorni di lavoro per la Cbf Balducci che alle 19 di venerdì disputerà a casa della Futura Giovani Busto Arsizio l’ultima gara della pool promozione di A2 di volley femminile, poi sarà la volta dei playoff. Si tratta di un match che definirà la griglia dei playoff: Busto Arsizio e Messina sono certe rispettivamente del secondo e terzo posto, mentre le maceratesi e Talmassons si contendono la quarta piazza. Le ragazze di coach Carancini sono a pari punti con Talmassons ma quarte grazie ad una vittoria in più: per confermare la quarta piazza dovranno vincere da 3 punti sul campo della Futura, imbattuta in casa in questa stagione, altrimenti tutto dipenderà dal risultato della sfida che Talmassons giocherà sabato pomeriggio in casa contro Montecchio.

La dirigenza di Busto Arsizio ha comunicato l’interruzione del rapporto di collaborazione con coach Daris Amadio affidando la conduzione tecnica ad Alessandro Beltrami, fino a qualche settimana fa allenatore di Brescia, sempre in A2. Fiesoli e compagne hanno ripreso ad allenarsi da lunedì pomeriggio con una seduta di pesi, che sarà replicata stamattina. Domani la squadra partirà per la Lombardia dove il giorno dopo giocherà nel PalaBorsani di Castellanza (Varese). Nel weekend del 6-7 aprile inizieranno i playoff che mettono in palio il secondo posto disponibile in A1, l’altro è stato conquistato da Perugia.