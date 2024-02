POOL PROMOZIONE A2 VOLLEY FEMMINILE. Stroppa: "La Cbf Balducci ha lottato su ogni palla»

"Quando giochiamo in un certo modo possiamo dare fastidio a chiunque". È la riflessione di Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, dopo la vittoria al tie break contro Como nella terza gara della pool promozione di A2 di volley femminile. "Ecco perché – aggiunge – possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni". C’è stata soprattutto la reazione dopo il passo falso nel match interno con Talmassons. "Siamo partite cariche – sottolinea la palleggiatrice Asia Bonelli – sin dall’inizio come non ci era successo ultimamente. Como è una squadra forte come ha dimostrato infilando una serie di successi e battendo formazioni quotate". In questo match la posta in palio era molto alta per la necessità di consolidare la posizione nei playoff dopo le due sconfitte in cui sono incappate le maceratesi, ma c’era anche la consapevolezza del valore delle avversarie che avevano vinto otto partite delle ultime nove. "Sapevamo – dice l’opposta Federica Stroppa – quanto fosse importante questa sfida, che avremmo affrontato un avversario tosto e in ottima condizione. Ecco perché era importante spingere in allenamento sin da martedì e ce lo siamo ripetuto prima del match: lottare su ogni palla per la voglia di portare a casa una partita veramente importante". Ma non c’è tempo per abbassare la guardia perché domani alle 20.30 le maceratesi sono attese da una sfida complicata a Messina, le siciliane hanno gli stessi punti delle maceratesi (46) e nei quarti di Coppa Italia hanno vinto 3-0 al Banca Macerata Forum.