Porto Robur Costa. Prelazione agli abbonati in vista della post-season

Con la partita di domenica scorsa contro Castellana Grotte è

terminata la validità degli abbonamenti sottoscritti per questa annata sportiva. In vista dei playoff, il Porto Robur Costa 2030 lancia il diritto di prelazione. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento 2023-24 avranno la possibilità di confermare il proprio posto anche per i playoff, acquistando il biglietto in anticipo ed evitando la coda in biglietteria il giorno di gara. Per far valere il diritto di prelazione è sufficiente effettuare l’acquisto online sul sito www.portoroburcosta2030.it oppure recarsi in biglietteria al Pala Costa, lunedì, dalle 10 alle 12.30, e dalle 15.30 alle 18.45; martedì dalle 10.30 alle 12.30. Domenica sera sapremo gli accoppiamenti. Se la Consar arriverà quarta, o terza, giocherà gara1 al Pala de Andrè giovedì 28 marzo alle 20 (data cambiata rispetto alla programmazione iniziale), e gara2 lunedì 1 aprile alle 18. Se invece arriverà quinta, gara1 sarà in trasferta giovedì 28 e gara2 in casa al Pala de Andrè lunedì 1 aprile alle 18. I costi dei biglietti per i playoff sono gli stessi della regular season: Vip 25 euro; gradinata 16 euro; ridotto (carta bianca) e Rvs 13 euro; U18 e studenti 9 euro; U12 5 euro.