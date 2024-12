Powervolley, serata no. Reggers è l’unico a salvarsi

Una brutta Allianz Milano si schianta contro una Lube Civitanova precisa ed efficiente e che si impone all’Eurosuole Forum per 3 set a 0. Un buon auspicio in vista della sfida dei quarti della Del Monte Coppa Italia, in programma sempre in terra marchigiana, il 29 dicembre e brutti segnali per i meneghini. La partita non è mai in discussione e il match inizia in salita per merito degli avversari e di un Mattia Bottolo in gran forma. Nei primi minuti, si vede solo l’opposto belga Ferre Reggers (l’unico che si salva): i lombardi sono infatti sempre costretti a inseguire. Gli ospiti si trovano sotto per 8 a 15 e fanno fatica a entrare in partita. Di minuto in minuto, i ragazzi di coach Piazza provano a reagire, ma è troppo tardi per riaprire il parziale. L’Allianz continua ad arrancare e fa fatica a muro e a ricostruire il gioco. La formazione di Medei, invece, concede poco, è efficiente in difesa e a muro. Il tecnico milanese prova a dare energia nuova a suoi mettendo Larizza al centro e Gardini al posto di un falloso Kaziyski. I lombardi risicano qualcosa ma non è ancora abbastanza. Pure nel terzo parziale gli ospiti non riescono a invertire il trend negativo della serata. La Lube, che si fa guidare, oltre che da Bottolo, dagli attacchi di Lagumdzija, riscatta la sconfitta subita all’andata. Milano dovrà resettare in vista del match di Santo Stefano contro l’Itas Trentino.

LUBE CIVITANOVA-ALLIANZ MILANO 3-0 (25-18; 25-20; 25–23)