’P.Pezzi’, obiettivo salvezza. Teodora già condannata

A tre giornate dalla chiusura dei campionati di serie B soltanto la Pietro Pezzi, fra le sei squadre ravennati, deve ancora definire il verdetto della propria stagione. I ragazzi di Rizzi e Velastri sono in una situazione molto difficile, con due punti da recuperare al San Marino e uno alla Querzoli Forlì (che però avrà una partita in meno da giocare). Oggi Cerquetti (forse alle ultime gare della sua lunga carriera) e compagni scendono a Porto Potenza Picena (fischio di inizio alle 18.30) per giocarsi le residue speranze contro una squadra ottava in classifica e già salva, ma reduce da tre vittorie consecutive e intenzionata a chiudere in crescendo.

La Pietro Pezzi, per scongiurare la prima retrocessione della sua giovane storia, costellata finora da promozioni, dovrà fare risultato oggi e ripetersi anche nei due sabati successivi contro le due compagini anconetane, seconda e terza forza del torneo, quasi certe della qualificazione ai playoff. Sarebbe una vera e propria impresa.

Le due formazioni del Mosaico giocano partite ininfluenti: la B1 di Tisci, aritmeticamente retrocessa, riceve la Vivi Energia Piacenza che ha due soli punti in classifica, uno dei quali strappato proprio alle ravennati. La B2 di Focchi potrà festeggiare la già acquisita salvezza sul campo di un Ancona già retrocesso. Per le due formazioni sarà un’estate di incognite mancando, al momento, indicazioni sulla gestione dei due titoli (impossibile mantenerli nella stessa categoria) e più in generale della volontà della società di proseguire il proprio impegno nel volley.

Per l’Olimpia Teodora viaggio a Fermo per la terzultima tappa di una stagione costellata di sconfitte (21 su 23 partite) e relativa retrocessione in serie C per una società che potrebbe, a breve, annunciare un rilancio del proprio progetto.

Ininfluenti anche le altre due gare: trasferta breve per la MyMech Cervia sul campo del retrocesso Rimini, mentre Massa Volley ritroverà il pubblico della "Melandri" contro Filottrano.

Marco Ortolani