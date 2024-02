prima divisione femminile Ecco la quindicesima vittoria dell’Invicta

Quindicesimo sigillo per la squadra femminile di Prima Divisione dell’Invicta. La squadra dei coach Spina e Chiappelli ha vinto 3-0 sul campo del San Miniato (25-11, 25-23, 25-13) consolidando così il primato in classifica a 43 punti. Partita mai messa in discussione nel primo e nel terzo parziale, secondo set invece riacciuffato da una situazione di svantaggio: dal 9-3 iniziale proseguito al 22-16 per le pisane fino al 23-25 finale. "Non una buona prestazione da parte nostra – dicono Spina e Chiappelli nel post gara – salviamo solo i tre punti. La forma non era brillantissima, a partire dalla ricezione e dalla difesa che ricade poi in fase attacco. Inizia a farsi sentire il carico degli impegni ma è ora che ci giochiamo una gran fetta della stagione. Da cambiare e migliorare l’atteggiamento con cui scendiamo in campo, che deve essere più grintoso e volitivo perché poi farà la differenza nelle partite che conteranno. É lì che dovremo farci trovare pronti".