Prima Divisione femminile. Invicta batte Vicarello ed è promossa in "D»

E’ stata una stagione lunghissima, ma trionfale. La formazione femminile della Prima Divisione dell’Invictavolleyball è promossa in serie D. Si è conclusa nella maniera perfetta la stagione delle giovani ragazze allenate dal duo composto da Stefano Spina e Andrea Chiappelli: col successo sulla Pallavolo Vicarello per 3-1 (25-19, 25-19, 23-25, 25-13) nella seconda gara di spareggio promozione. L’avvio di partita è stato abbastanza equilibrato, finché le grossetane non hanno accelerato con il ritmo e messo pressione in battuta alle ospiti allungando 8-5, 20-16 e chiudendo il primo sei 25-19. Nel secondo set Vicarello ha provato a rientrare in partitia e la sfida è iniziata sul cinque pari finché la maggiore qualità delle biancorosse non è venuta fuori con un allungo decisivo prima di tre punti, che sono poi aumentati a vista d’occhio fino al 16-9, con le ospiti impossibilitate a trovare risposte per domare le grossetane. Invicta che ha quindi vinto anche il secondo set con lo stesso punteggio. Nel terzo set la formazione di Spina avanti 15-11 dopo un inizio equilibrato, salvo poi subire il rientro delle ospiti che si sono rifatte sotto fino al 23-22. Vicarello al servizio è rientrato sul 23 pari mettendo pressione alle ragazze di Spina e con un muro fuori sono addirittura passate in vantaggio sul 24-23 per poi vincere il terzo set e rifarsi sotto 2-1. Quarta frazione in equilibrio con l’Invicta in vantaggio di un solo punto fino a metà incontro, ma poi capace di mettere il turbo e lasciare a terra le avversarie fino al 20-13. Un attacco fuori delle ospiti vale punto decisivo e promozione. "Stagione super. La Prima Divisione ha fatto un campionato eccezionale – ha detto coach Stefano Spina – ma vincere tutte le partite è una cosa fuori dal normale. E’ stato fantastico. Le ragazze si impegnano, ci mettono l’anima. Non abbiamo grandi fisici, ma abbiamo gran carattere. Le ragazze hanno dimostrato una grande voglia di vincere".