Prima divisione femminile. Invicta, i playoff iniziano molto bene

La Prima Divisione dell’Invicta vince gara 1 playoff. Le giovani allenate dal duo Spina e Chiappelli hanno iniziato nel migliore dei modi la fase promozione. L’Invicta in rosa ha sbancato con un netto 3-0 il Vicarello sul campo di Collesalvetti. Nella bolgia locale le grossetane hanno sfoderato una buona prestazione su tutti i fondamentali, piegando un agguerritissimo avversario. Dopo aver concluso la stagione regolare con 24 partite le grossetane hanno incrociato i guantoni per provare a salire in serie D affrontando la vincente del girone B. Adesso l’appuntamento per gara 2 è prevista per il 18 maggio a Marina di Grosseto al Pala Maroncelli. Anche eventuale gara 3 si giocherà a Marina di Grosseto. Non sarà una serie playoff semplice, visto come la rosa di Spina e Chiappelli, che disputa anche l’under 18, finora ha giocato oltre 40 partite nelle due categorie, con un dispendio di energie notevoli. Il successo esterno per 3-0 però fa ben sperare il duo di tecnici che il 18 maggio potrebbe coronare una stagione fantastica.