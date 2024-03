Prima divisione femminile. Invicta, siamo a 18 vittorie consecutive

Diciottesimo risultato utile consecutivo per la Prima Divisione dell’Invicta femminile. Stavolta a farne le spese è stato il Volley Sei Rose Rosignano, superato per 3-1 dal sestetto guidato da Stefano Spina e Andrea Chiappelli. Il primo parziale, 25-22, è andato alle livornesi, ma la reazione è stata immediata: infatti il secondo set è stato chiuso in maniera netta 25-11. Terzo e quarto set ad appannaggio delle maremmane che chiudono la partita arrivando a quota 52 punti su 54 disponibili, mettendo una seria ipoteca sul primo posto in classifica.

"Siamo contenti per il risultato e per la reazione che c’è stata dopo essere andati sotto – dicono Spina e Chiappelli –. Gli impegni in questo periodo si fanno più intensi con partite di livello al regionale in Under 18, meno allenamenti e gare in prima squadra. Le nostre ragazze stanno disputando entrambi i campionati al di sopra delle aspettative, in prima divisione rischiamo addirittura di chiudere la regular season in anticipo già nelle prossime tre gare".