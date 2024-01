Prima divisione femminile. L’Invicta batte al tie-break il Torretta

Le ragazze della Prima Divisione dell’Invicta conquistano al tie-break la vittoria su un coriaceo Torretta nel big match del 13° turno di campionato andando a più 6 dalle stesse livornesi. Il match era lo scontro al vertice tra le prime due forze del campionato con il pubblico delle grandi occasioni. La squadra grossetana allenata dei coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli è partita contratta perdendo i primi due set 25-22 e 25-23. Ma sotto 2 set a 0 le "invictagirls" salgono in cattedra iniziano a difendere qualche pallone in più, rientrando in partita vincendo i successi parziali 25-17 e 26-24. Il quinto set è stato un monologo maremmano chiudendolo 15-8. Due punti guadagnati. Invicta: Sara Alfieri, Margherita Andreini, Giovanna Ambrosecchio, Carlotta Bosi, Sofia Coratti (L2), Linda Giorgi, Noemi Goracci, Nicole Innocenzi (L1), Lara Pettorali, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Veronica Rolando, Marica Saviello.