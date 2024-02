Prima divisione femminile. Maremmane senza soste: Pontedera ko

La Prima Divisione femminile dell’Invicta è uno schiacciasassi. La giovane formazione allenata da Stefano Spina e Andrea Chiappelli ha vinto la tredicesima vittoria consecutiva, la prima del girone di ritorno, mantenendo ben saldo il primato in classifica. L’avversario di turno era la buona formazione dell’Ambra Cavallini Pontedera. Un 3 a 0 (25-12, 25-23, 25-13) frutto di una partita giocata ad altissimo livello. "Siamo davvero contenti, abbiamo giocato ad un livello superiore – hanno detto Spina e Chiappelli nel post partita –, vincere non era affatto scontato ma le ragazze hanno interpretato in maniera perfetta la gara. Sono state solide a livello difensivo ma soprattutto concrete in fase d’attacco. Quando riusciamo a giocare così il nostro attacco è davvero imprevedibile e di conseguenza difficile da contrastare. Stiamo crescendo allenamento dopo allenamento, ora la testa va ai prossimi impegni sia con l’under 18 che in Prima Divisione, abbiamo un mese di febbraio ricco di appuntamenti cruciali per la stagione".