Prima Divisione. Invicta super. Quinta vittoria e capoclassifica

Quinta vittoria consecutiva su altrettante partite per la prima squadra femminile dell’Invicta che tra le mura amiche del PalaMaroncelli di Marina di Grosseto si aggiudica il match contro il Volley Sei Rose Rosignano per 3-0 con parziali 25-14, 25-20 e 25-19, conquistando non solo tre punti ma anche la vetta della classifica del girone A di Prima Divisione femminile.

Partita corale delle grossetane che non si lasciano impensierire dalle avversarie più grandi ma anzi dominano letteralmente il primo e terzo set, mentre nel secondo un lieve calo di concentrazione tiene in bilico l’esito fino all’ultimo.

Una buona partita quindi per il team allenato dai tecnici Stefano Spina e Andrea Chiappelli. Prossimi impegni settimanali stasera contro la Labronica a Livorno con l’Under 18 e sabato trasferta importante contro il Cus Pisa in Prima divisione. La rosa dell’Invicta: Sara Alfieri, Margherita Andreini, Giovanna Ambrosecchio, Carlotta Bosi, Sofia Coratti, Linda Giorgi, Noemi Goracci, Nicole Innocenzi, Lara Pettorali, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Veronica Rolando, Marica Saviello.