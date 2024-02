PRONTI AL DERBYSSIMO. Npsg e Zephyr, tocca a voi!: "Sarà una partita speciale. Noi ce la metteremo tutta»

E’ la vigilia del grande giorno. Il derby tra la Npsg Trading Logistic e la Zephyr Mulattieri Valdimagra si sta avvicinando e i rispettivi allenatori, Luigi Parisi (Npsg) e Michele Delvecchio (Zephyr) sanno bene quanto potrà contare per il morale e la gloria una vittoria in una sfida del genere. Eccoli quindi a confrontarsi su quello che sarà il match del campionato di volley maschile serie B che domani alle 18 infiammerà il ’PalaMariotti’.

Cosa pensate degli avversari? Parisi: "La Zephy è una delle squadre più tenaci del campionato, abituata a lottare sempre, nonostante i vari infortuni e imprevisti che ha dovuto affrontare".

Delvecchio: "Penso che abbiano un’ottima rosa, con buoni titolari e altrettanto buone riserve e lo dimostra il fatto che pur non avendo Lanzoni a disposizione stiano facendo un buon campionato".

Quale giocatore avversario temete di più?

Parisi: "Come volumi di gioco, in questo momento, Poggio è il loro trascinatore. Poche settimane fa contro Biella ha attaccato 91 palloni sui 184 totali".

Delvecchio: "Cormio è un avversario da temere, buono in tutti i fondamentali perciò dovremo fare molta attenzione. Al pari di lui metto Todaro, ottimo attaccante dal centro".

Cosa pensate l’uno dell’altro?

Parisi: "Delvecchio è un allenatore giovane, ma già con un bel po’ di esperienza tra Siena e Massa. Alla sua prima esperienza in questo girone, sta lavorando e cercando di avere il massimo dalla squadra, reagendo agli imprevisti e buttando in prima squadra molti giovani".

Delvecchio: "Non conosco personalmente Parisi e non l’ho mai visto allenare, quindi faccio fatica a dare un giudizio obiettivo. Posso solo ipotizzare in base quel che ho sentito e da ciò che leggo che sia un gran lavoratore e molto esperto".

Quale partita si dovranno aspettare i vostri tifosi?

Parisi: "Una partita con tanto agonismo. Con momenti dove una squadra riuscirà a imbrigliare l’altra e viceversa".

Delvecchio: "Sicuramente sarà una partita con molto carattere, è un derby, i giocatori si conoscono, le società si conoscono, quindi si sa che il clima è sempre particolare. Mi auguro che sia un match spettacolare e bello da vedere per i tifosi".

Quale sarà il vostro approccio al derby?

Parisi: "Dovrà essere l’approccio di ogni partita, dove sappiamo che ogni palla è importante. A maggior ragione in una gara così sentita, dove un punto o un errore possono cambiare l’umore dell’ambiente, dei giocatori e della partita".

Delvecchio: "Come approccio dovrà essere come tutte le altre partite. Siamo in una posizione brutta della classifica e abbiamo bisogno di punti e non ci sono incontri più importanti di altri in questo momento delicato in chiave salvezza. L’unica cosa che dobbiamo fare è utilizzare l’entusiasmo del derby per dare qualcosa in più".

Rispetto alla gara dell’andata cosa cambierà?

Parisi: "Dobbiamo giocare questa partita come abbiamo fatto le ultime volte: restando uniti, sereni e concentrati nei momenti difficili per ridurre i punti subiti e altrettanto attenti, ma aggressivi nei momenti dove potremo vincere le azioni".

Delvecchio: "All’andata abbiamo fatto un’ottima partita, di carattere. Sia noi che loro eravamo ancora in fase di assestamento e siamo stati più bravi noi a ribaltare lo svantaggio. Sono cambiate molte cose nel frattempo, noi abbiamo perso pedine importanti e siamo di nuovo in fase di assestamento, mentre loro stanno attraversando un periodo positivo. Partiranno favoriti, però... non sempre vince la favorita. Vincerà chi metterà qualcosa in più in campo e noi ce la metteremo tutta".

Ilaria Gallione