Prova verità per l’Invicta, che vale il terzo posto

Prova della verità questa sera per l’Invictavolleyball. La formazione di coach Fabrizio Rolando, per il nono turno di campionato maschile, alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto ospita i Lupi Santa Croce per un turno casalingo che può valere tanto. Si tratta infatti di una sfida d’alta quota tra due formazioni divise da un solo punto, Santa Croce ne ha 18 contro i 17 dei grossetani, e che può valere la terza posizione. I maremmani infatti, puntando sul fattore campo, potrebbero scavalcare gli ospiti in classifica prendendosi uno degli scalpi più pregiati di questo torneo. Avversari che venderanno cara la pelle, essendo una formazione che da anni naviga nei piani alti della serie B nazionale ed avendo accumulato oramai esperienza, mista alla gioventù del settore giovanile. Il palazzetto di Marina di Grosseto è quindi pronto ad una sfida emozionante ed aperta ad ogni risultato, con il team di Rolando che punta al bottino grosso dopo una settimana di fiducia grazie all’ultimo successo in rimonta. Le altre partite in programma: New Volley Sansepolcro-Ecosantagata Civita Castellana, Volley Club Orte-Maury’s Comcavi Tuscania, Toscanagarden Arno-Naturenergy Anguillara, Kabel Volley Prato-Gruppo Lupi Pontedera, Upc Delta Bevande Camaiore-Ies Tomei Livorno, Maxitalia Jumboffice-Italchimici Foligno.