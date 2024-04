Qui cisterna. Capitan Rossi:: "Daremo il massimo. Sfida complicata»

A Cisterna l’impegno è sentito: "Ci aspetta una sfida complicata contro una squadra che, nell’ultimo periodo, è in una fase di crescita importante. Li abbiamo affrontati anche di recente al Nas Sports International di Dubai e abbiamo subìto il loro servizio – ammette Andrea Rossi, capitano del Cisterna Volley –. Questo fondamentale sarà sicuramente importante nell’ambito della partita e il fatto di giocare in casa loro sicuramente non ci aiuterà. Nonostante tutto però noi dobbiamo provare a sfruttare al meglio le nostre armi, tra cui anche l’efficacia dai nove metri, e dovremo assolutamente provare a giocare al massimo perché il nostro obiettivo deve essere quello di vincere: ottenere un risultato importante sarebbe molto utile per noi". In provincia di Latina anche l’ex Daniele Mazzone ricalca le parole di Rossi: "Ora si gioca ogni tre giorni e avremo partite molto difficili da affrontare, dovremo lavorare partita dopo partita".

a.t.