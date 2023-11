Qui Vero Volley. Coach Eccheli: "Sfida durissima»

In casa Vero Volley è coach Massimo Eccheli a fare le carte a una trasferta che si preannuncia pirotecnica come quella di Modena "Un’altra partita durissima – le parole del tecnico brianzolo – in casa di una delle squadre più forti ed attrezzate della SuperLega. Un’ambiente che come sappiamo è sempre caldissimo, con degli ex che vorranno fare una prestazione di grande rilievo (il riferimento è a Davyskiba e Federici, ndr). Per noi sarà importante finire bene la preparazione alla partita e arrivare molto determinati e concentrati. Nella scorsa partita non siamo stati bravi nelle situazioni in cui avremmo dovuto esserlo di più, a partire dal sottoscritto che ha sbagliato una chiamata al check a inizio primo set, quando probabilmente sarebbe stato meglio conservarla". Le partite delicate che Monza ha affrontato finora però hanno dato indicazioni molto positive a Beretta e soci: "Queste partite, quando le giochi nel modo in cui le abbiamo affrontate, possono chiudersi sugli episodi". a.t.