Real Cerretese Prova di forza e vola in finale. Quattro reti chiudono i conti con Casalguidi

REAL CERRETESE

4

CASALGUIDI

0

REAL CERRETESE: Battini, Nieri (73’ Tolaini), Grasseschi (73’ Tramacere), Fioravanti, Michelotti, Lamberti, Fedi, Cerboni (77’ Meucci), Melani, Bouhafa (88’ Pagliai), Menconi (85’ Pisano). All. Petroni.

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei (59’ Tesi), Cappellini, Puccianti (62’ Sellaroli), Gaggioli, Venturi (46’ Paccagnini), Ceccarelli, Martini, Mallardo, Bonfanti An., Bonfanti Al. (80’ Dani). All. Benesperi.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 33’ Fedi, 42’ Menconi, 50’ Cerboni, 80’ Bouhafa.

CERRETO GUIDI – Prova di forza della Real Cerretese, che nel momento in cui conta di più batte per la prima volta in stagione il Casalguidi e si guadagna la finale play-off col Pietrasanta. Pur dovendo vincere a tutti i costi per passare, vista la peggior posizione di classifica, gli ospiti lasciano il pallino del gioco ai padroni di casa provando a pungere in contropiede. I biancoverdi ‘medicei’ corrono un paio di rischi, ma al 33’ passano in vantaggio: Fedi ruba palla sulla trequarti offensiva e si invola verso l’area di rigore trafiggendo Fiaschi. La Real Cerretese continua a premere e a cavallo dell’intervallo archivia la pratica. Poco prima della fine del primo tempo, infatti, un sinistro dalla distanza di Menconi vale il raddoppio e in avvio di ripresa un’altra precisa conclusione di Cerboni porta i padroni di casa sul 3-0.

Così, la squadra di mister Petroni non deve far altro che amministrare fino al triplice fischio finale, trovando anche il quarto gol con il giocatore più atteso, bomber Bouhafa. Il poker è dunque servito. Cancellata, quindi, la beffa dello scorso anno maturata sempre al Palatresi contro la Pontremolese. Domenica prossima contro il Pietrasanta, però, sarà la Real Cerretese a dover vincere a tutti i costi.