Riscatto Cbf Balducci. Piegata Como al tie break

CBF BALDUCCI

3

TECNOTEAM ALBESE COMO

2

CBF BALDUCCI HR : Bonelli 3, Vittorini 11, Civitico 8, Stroppa 17, Fiesoli 11, Mazzon 19, Bresciani (L), Bolzonetti 9. Non entrate: Quarchioni, Morandini, Korhonen, Spernanzoni (L), Broekstra, Masciullo. All. Carancini.

TECNOTEAM ALBESE COMO: Bulaich Simian 18, Veneriano 8, Zatkovic 14, Longobardi 18, Meli 14, Nicolini 8, Fiori (L), Patasce, Radice. Non entrate: Bernasconi, Brandi, Zanotto. All. Chiappafreddo.

Arbitri: Proietti, Marani.

Parziali: 25-27 25-17 25-23 17-25 16-14.

Note - Spettatori: 350, Durata set: 30’, 24’, 33’, 23’, 21’; Tot: 131’. Mvp: Bonelli.

È molto importante per la Cbf Balducci la prima vittoria nella Pool promozione di A2 di volley femminile: per la classifica perché le maceratesi salgono a 46 punti in piena zona playoff e soprattutto per il morale dopo le sconfitte con Perugia e Talmassons. È una battaglia quella andata in scena al Banca Macerata Forum dove le ragazze di Carancini piegano la Tecnocteal Albese Como dopo 131 minuti combattuti. Le arancionere, guidate dalla Mvp Bonelli in regia, conquistano il prezioso successo con la centrale Mazzon che si fa valere firmando 19 punti. Tra le avversarie da segnalare i 18 punti di Longobardi e Bulaich. Coach Carancini schiera ancora Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Vittorini, Bresciani libero. Coach Chiappafreddo inizia con Nicolini-Zatkovic, Veneriano-Meli, Bulaich-Longobardi, Fiori libero.

La Cbf Balducci parte bene si fa apprezzare con un servizio pungente, dall’altra parte la Tecnoteam risponde con tanta difesa e un attacco che viaggia a percentuali più elevate rispetto alle maceratesi (47% vs 34%): il primo set è equilibrato ed è deciso ai vantaggi, il primo set ball è però arancionero ma la spuntano le comasche alla seconda occasione, guidate dai 6 punti di Zatkovic. Nel secondo set l’Albese cala molto in attacco mentre la Cbf Balducci trova ottime soluzioni al servizio (2 ace) e in contrattacco (Stroppa 6 punti), concretizzando così le tante difese che permettono di piazzare lo strappo decisivo nel cuore del parziale. Da quel punto in poi il set non è in discussione. Nel terzo non bastano i 3 muri di Como: gli 11 errori lombardi e un finale di set tutto arancionero con l’ingresso in campo di Bolzonetti valgono il 2-1 per la Cbf Balducci. Nel quarto set c’è la reazione della Tecnoteam con l’attacco maceratese che crolla in efficienza (-2%), Como ha vita facile con le centrali Veneriano e Meli sugli scudi. Il tie break è fino a metà set tutto arancionero, poi arriva la rimonta dell’Albese: sale in cattedra Mazzon che non sbaglia nulla e chiude la sfida per la Cbf Balducci.