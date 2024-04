"Risolto il dilemma di gara 2 della finale playoff al PalaEstra: si giocherà giovedì alle 19"

Appare risolto il dilemma di gara 2 della finale playoff, quella in programma al PalaEstra. Il sito della Legavolley riporta che si giocherà giovedì alle 19. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì. Per evitare la contemporaneità con gara3 di finale di Superlega, Perugia – Monza, la Lega aveva richiesto l’anticipo al mercoledì o il posticipo al venerdì per la sfida in programma al Palaestra, ma entrambe le soluzioni erano impraticabili, il mercoledì perché l’impianto era occupato dalla Mens Sana (gara 2 di semifinale playoff contro San Vincenzo), il venerdì per il diniego di Emma Villas. Così dopo aver esplorato varie soluzioni è stato scelto di giocare giovedì iniziando alle 19, orario che in realtà non risolve la contemporaneità con la Superlega ma tant’è. A breve saranno rese note dalla società le modalità di acquisto dei biglietti per la partita. Anche domenica 28, in caso di svolgimento di gara3 a Grottazzolina, l’orario di inizio è previsto per le 18, stesso orario in cui prenderebbe il via gara 4 fra Monza e Perugia. Oggi invece non ci sono problemi, perché a Monza il secondo episodio della finale si gioca alle 15,15.