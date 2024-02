"Risultati e emozioni nella serie B1, trionfo del McDonald’s Porcari e vittoria della MAV Autotrasporti Nottolini nel derby: il resoconto della giornata"

In serie "B1" la tanto attesa scossa della IMG Nottolini tarda ad arrivare. Opposte ad una diretta avversaria, il Montesport Firenze, le ragazze di Capannori hanno tenuto testa alle gigliate per tutto l’arco del match, salvo, poi, cedere nel finale. I primi due set sono a specchio con le ospiti che si impongono 19/25 nel primo; le capannoresi con lo stesso punteggio pareggiano il conto. Il match prosegue, poi, sui binari del massimo equilibrio sino ai vantaggi del terzo parziale, quando le ospiti si impongono 26-28, accelerando nel quarto set, vinto per 19-25. Le bianconere rimangono, quindi, ad 8 punti.

In serie "C" la notizia del giorno era quella tanto attesa, ed è arrivata: nella sfida diretta, prima contro seconda, il McDonald’s Porcari si impone con un netto 3-1 (25-14, 20-25, 26-24, 25-17) sul Milù Livorno e, a sette giorni dall’inaspettato ko contro l’ultima in classifica, riporta il margine di sicurezze a +7 sulle livornesi. Quello di sabato sera è stato un vero trionfo per le padrone di casa, che, a sette partite dalla fine della regular season, non possono più distrarsi dal conseguimento dell’obiettivo massimo.

In serie "D" la copertina va alla MAV Autotrasporti Nottolini che si impone per 3-0 (25-20, 25-15, 25-17) nel derby contro la Pantera. Bella vittoria anche per l’Isotta Bevande Porcari che conferma il pronostico, superando in rimonta, con il punteggio finale di 3-1 (24-26, 25-19, 25-16, 25-14) il Montelupo. Lotta per quasi due ore il System che cede solo nel finale contro la diretta rivale AM Flora Buggiano che s’impone per 2-3 (19-25, 25-16, 25-21, 23-25, 11-15). In classifica la Nottolini, sesta, vola a 26 punti, a una sola lunghezza dal quinto posto, appena avanti all’ Isotta Bevande Porcari, 22 punti e alla coppia Pantera-System che ne vantano 19.

Andrea Amato