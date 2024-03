"Robur Massa sconfitta in rimonta da Milù Pesca Livorno: lotta fino all'ultimo set"

Robur Massa

1

Milù Pesca Livorno

3

ROBUR MASSA: Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Giulianelli, Kice, Magnani, Margjoni, Piccini, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All. Ramori.

MILU’ PESCA LIVORNO: Bitossi, Boschetto, Calzecchi, Gai, Lavoratori, Mannucci, Mastrosimone, Melosi, Migliorini, Ricoveri, Saggini, Salani, Stolvi. All. D’Alesio.

Arbitro: Bernardo Grassi.

Parziali: 25-23, 18-25, 21-25, 23-25.

MASSA – Ha dato soltanto l’illusione della vittoria la Robur Massa, battuta in rimonta nella 18ª giornata del campionato femminile di Serie C. Le ragazze di Massimo Ramori hanno avuto un’ottima partenza, aggiudicarsi ai vantaggi il primo set. Le labroniche, seconde in classifica, non si sono fatte intimorire e hanno iniziato una lenta ma inesorabile risalita. Le biancorosse di casa hanno lottato sino alla fine e si sono dovute inchinare soltanto a un passo dal tie-break. Prossimo impegno oggi alle 18 in casa del Volley Peccioli.