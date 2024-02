San Giovanni, c’è Perugia. Bertini: "Partita cruciale"

Al Palamarignano torna quest’oggi il campionato di A2 volley femminile dopo una pausa di 10 giorni. Una domenica con l’attesissimo match tra l’Omag Mt San Giovanni e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, attualmente prima in classifica nella Pool Promozione, lanciatissima verso la promozione diretta in A1, ma anche fresca vincitrice della Coppa Italia. Dunque una sfida importante, ma anche un’opportunità unica per la squadra di Coach Matteo Bertini che sta attraversando una fase molto positiva e ricca di entusiasmo, con la speranza di agguantare il quinto posto utile per i playoff, distante appena 3 lunghezze e con altri scontri diretti in contemporanea in questa giornata di campionato (vedi Cremona vs Como). Perugia sarà molto probabilmente la squadra più forte che giocherà quest’anno a San Giovanni in Marignano e dunque un ostacolo durissimo.

Vanta un ruolino di marcia praticamente impeccabile (una sola sconfitta in questa stagione), ed un dominio assoluto nella poule promozione, grazie anche a performance individuali di altissimo livello con giocatrici del calibro di Kosareva, Bartolini e della capitana Imma Siressi, eletta Mvp nella recente finale di Coppa Italia. Ma dopo le imprese, sempre in casa, contro Busto Arsizio e Messina le marignanesi sognano un’altra domenica da ricordare. Il fattore campo potrà essere ancora una volta determinante. Coach Bertini commenta così il prepartita: "Stiamo facendo un grande campionato, ne siamo consapevoli, e siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto finora in questa stagione. Ora ci aspetta un’altra partita tostissima. Sappiamo quale sia il livello di Perugia, però noi cercheremo come sempre di scendere in campo per provare a strappare più punti possibili. È una partita cruciale per noi, sarà importante avere il giusto atteggiamento mentale, di tranquillità, consapevoli del valore dell’avversario ma senza paura. Sarà sicuramente importantissima anche la battuta, perché Perugia è una squadra che con la palla in mano è un brutto cliente per chiunque. Sono sicuro che potremo esprimere un bel gioco contro di loro". Dunque attacco e spavalderia per tentare l’impresa. Appuntamento oggi al PalaMarignano alle 17. Il match sarà diretto da Luigi Pasciari e Davide Morgillo.

Luca Pizzagalli