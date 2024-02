San Giovanni non smette di lottare. In Friuli la vittoria arriva al tie-break

TALMASSONS

2

SAN GIOVANNI

3

CDA VOLLEY TALMASSONS: Piomboni 20, Hardeman 21, Populini 15, Grazia, Monaco, Bole, Eze 2, Kavalenka, Feruglio, Gulich, Negretti, Eckl 13, Costantini 10. All.: Barbieri

OMAG MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Turco 5, Giacomello 4, Meliffi, Parini 14, Caforio, Pecorari 10, Nardo 17, Ghibaudo, Ortolani 23, Salvatori, Cangini, Consoli 5. All.: Bertini

Arbitri: Sessolo, Manzoni

Note: parziali 25-20, 23-25, 25-21, 23-25, 5-15

Un dolce San Valentino per la Omag San Giovanni in Marignano che batte per 3-2 le padrone di casa di Talmassons. Grande vittoria per Ortolani e compagne che, dopo un lungo inseguimento, strappano due punti dal peso specifico notevole.

Dopo i primi scambi sono le locali a mettere la testa avanti con Piomboni e Costantini (6-4), ma diversi errori al servizio di Talmassons permettono a San Giovanni di restare a contatto. Le friulane, però, tornano velocemente in parità ed il parziale viene deciso sul rettilineo finale: ad avere la meglio sono le padrone di casa, che allungano fino al 25-20. Nel secondo set l’Omag è ancora scossa e fatica a reagire, scivolando ulteriormente sul 10-5 sotto i colpi di Populini e Piomboni. Le ospiti grazie Consoli, Ortolani e la solita Nardo hanno un sussulto d’orgoglio riuscendo a risalire fino al 10 pari. La gara procede a strappi: Talmassons allunga sul +4 con Hardeman che torna a fare la voce grossa a muro, mentre per San Giovanni è Pecorari a guidare la contro-reazione per il sorpasso sul 20-21. Questa volta le ospiti non tremano e con Ortolani ed il vincente di Parini riescono a strappare il 23-25.

Nel terzo set l’Omag prosegue con fiducia e prende subito le redini del gioco, salendo sul 7-10 con il muro di Turco dopo l’iniziale equilibrio. Talmassons replica con Piomboni e riaggancia le avversarie, dando vita ad un entusiasmante testa a testa: a mettere la freccia, però, sono le padrone di casa che trovano l’allungo decisivo sul +4. Non basta l’ultimo assalto di Giacomello, con le friulane che tornano avanti nel computo generale con il muro di Eckl che vale il 25-21. Nel quarto set San Giovanni è con le spalle al muro, ma prova a vendere cara la pelle: Nardo e Turco replicano colpo su colpo, con il parziale che scivola via con le formazioni a braccetto. Talmassons tocca il +2, ma Consoli trova il muro vincente che vale il sorpasso e l’allungo sul 19-22: le marignanesi controllano e si impongono sul 23-25, spostando l’esito al tiebreak. Nel quinto e decisivo set a fare la differenza è la maggiore esperienza di San Giovanni: la solita Ortolani guida le compagne, che salgono subito sull’1-5 ed amministrano i ritmi. Talmassons è all’angolo e cede di schianto: l’Omag non si volta più indietro e si impone con autorità sul 5-15. Un successo pesante che consente alla squadra di Bertini di agguantare le friulane al sesto posto a 41 punto, rilanciandone le ambizioni in chiave playoff (il quinto posto dista tre lunghezze).