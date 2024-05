San Giovanni, Saguatti via: "Scelta che mi amareggia"

San Giovanni saluta il capitano Giulia Saguatti, che dopo 9 anni non sarà più una giocatrice della Omag Mt nel prossimo campionato di serie A2 di volley femminile. La società, dopo una attenta valutazione, ha deciso di privarsi della sua schiacciatrice, tra i beniamini della tifoseria locale. "La scelta di interrompere il rapporto con Saguatti – ha spiegato il presidente Stefano Manconi – non è stata certamente facile. Sicuramente sulla decisione hanno pesato varie considerazioni, in primo luogo i suoi quattro anni di sostanziale inattività, prima per la nascita della sua splendida Alice e sicuramente poi per il grave infortunio che ha subito. A Giulia vanno i ringraziamenti miei e di tutti i collaboratori per l’enorme contributo tecnico e morale, fornito in questi anni. Tutti noi speriamo che possa trattarsi di un arrivederci e che in prossimo futuro le nostre strade possano nuovamente incrociarsi". Il capitano di tanti trionfi e della Coppa Italia di A2 vinta nel 2018 non si ritirerà ed annuncia altre scelte.

"Sono un po’ amareggiata per questa scelta della società – dice – Dopo un altro grave infortunio, quello al crociato a dicembre, con tutta me stessa ho cercato di allenarmi e recuperare, ma non è stato sufficiente. Ora mi guarderò un attimo intorno e cercherò di capire come poter continuare a giocare ad alti livelli e dare il mio contributo. Saluto i tifosi e dico profondamente che li porto nel cuore, sono una parte di me. Il mio più grande rammarico è non essere riuscita a portare la squadra ad una in serie A1 promozione che sarebbe stata meritatissima".

Luca Pizzagalli