San Martino pronta al bis. Rubierese: è dura a Forlì

Campionati di pallavolo nazionali e regionali a pieno regime, con diverse partite che, classifiche alla mano, si annunciano equilibrate. Tante gare da spettacolo e pure gratuite, visto che tutte le partite interne delle squadre reggiane sono ad ingresso libero.

SERIE B. L’Ama San Martino (14 punti), dopo la bella vittoria esterna a Sommacampagna, torna alla Bombonera oggi alle 17 per affrontarvi l’Asola Remedello (20). Assente Zappalà per un problema ad una spalla, si cercano tre punti per togliersi dalle zone più calde.

SERIE B1. Reduce da una brutta sconfitta esterna a Sassuolo, la Tirabassi & Vezzali (22) troverà sicuramente conforto nell’affrontare a Campagnola alle 18 la Vap Piacenza (1) che ad oggi ha perso tutte le partite disputate. Molto più probante ciò che attende la Giusto Spirito Rubierese (31, nella foto) sul parquet delle Bleuline Forlì (23), quinta in classifica.

SERIE B2. Le reggiane vanno in Toscana: durissima la trasferta della Fos Wimore CVR (17) a Prato contro l’Ariete (30), anche se i tre punti colti nell’ultima trasferta danno fiducia alla squadra di Sazzi. Più abbordabile sembra invece la gara dell’Arbor Interclays di coach Baratella che oppone i suoi 26 punti agli 11 di Scandicci.

SERIE C. Tra i maschi riposano i Vigili del Fuoco al comando della classifica, mentre molto interessante pare alle 21 alla Rinaldini il confronto tra Everton (23) e Circolo Inzani Parma (26). Fabbrico (10) cerca punti alle 18 contro il Modena Volley (16).

Tra le ragazze, nel girone A, ancora protagonista l’Everton (22) che alle 17,30 alla Rinaldini gioca il derby con la Jovi (18); l’Energee3 Giovolley (0) attende per le 17 a Rivalta l’Emmezeta Piacenza (22).

Nel girone A, la capolista Ama San Martino ospita alle 20,30 il Fiorano (10), in gara da vincere; cerca di riprendere la corsa la Reggio Revisioni Rubierese (24) in casa con la San Michelese (24) alle 21.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Volley Parma (15)-Tricolore (9) alle 17, Busseto (30)-Pieve (24) alle 18 e Pallavolo Parma (17)-Scandiano (28) alle 20,45. Tra le ragazze, nel girone A: L’Arena (19)-Montebello (23) alle 20 a Calerno; Noceto (12)-R.P.F. (3) alle 21.

Nel girone B, doppio derby: alle 17 a Correggio, Poliespanse (21)-Ama San Martino (22); alle 18,30 a Guastalla, Saturno (25)-Everton (4); sempre alle 18,30, Renusi Fabbrico (25)-Soliera (23).

Claudio Lavaggi