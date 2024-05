San Miniato. Torna il grande evento "lo sportivo dell’anno». Serata di riconoscimenti e parata di campioni

Ecco la dodicesima edizione dello "Sportivo dell’anno", la grande e attesa manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione Sport & Solidarietà. L’appuntamento è per lunedì 6 maggio, alle 20.45, all’Auditorium Crédit-Agricole a San Miniato, quando saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle atlete, alle società sportive, ai volontari, alle volontarie e ai dirigenti che, nel corso del 2023, si sono particolarmente distinti. Come sempre l’eventi vedrà grandi ospiti, celebrità del mondo dello sport, campione che hanno reso orgoglioso il territorio e l’Italia intera. Testimonial della serata saranno: Stefano Mei presidente Fidal, Alessio Piscini consigliere fidal, Andy Diaz Hernandez triplista, Fabrizio Donato triplista campione olimpionico e Alessandro Santangelo mezzofondista.

Un evento che l’assessore allo sport Loredano Arzilli ha curato, anche quest’anno, personalmente perché la serata sia una autentica festa dello sport. San Miniato vanta un "mondo" vasto e variegato di realtà sportive di grande livello, che lavorano incessantemente sul territorio e che avviano centinaia e centinaia di bambini e ragazzi nelle varie discipline. Anche quest’anno l’auditorium di piazza Bonaparte sarà stracolmo di giovane e di gioia.

C. B.