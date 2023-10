Savino all’esame Milano. Il Bisonte, test Bergamo

La Savino Del Bene Scandicci alla ricerca del tris, Il Bisonte Firenze insegue invece la prima vittoria. Questo il motivo dominante della terza giornata di campionato della A femminile. Per lo Scandicci la sfida di oggi (17.30, diretta su Rai Sport+HD) in casa delle vicecampionesse d’Italia dell’Allianz Vero Volley Milano avrà il sapore della rivincita: nella passata stagione, infatti, le due squadre, che le gare della regular season se le erano aggiudicate una a testa, si affrontarono anche in gara-3 delle semifinali e allora vinsero le milanesi che estromisero le toscane dalla lotta scudetto. Ma a tenere alto l’interesse per la partita odierna sarà anche il confronto fra Ekaterina Antropova e Paola Egonu, due fra le grandi stelle del nostro volley. "Andiamo a Milano a giocare contro una delle squadre più forti del nostro campionato che, come noi, si è rinforzata parecchio - le parole del coach Massimo Barbolini -. Sia noi che loro non siamo ancora al top ma...".

Il Bisonte scenderà invece in campo alle 17 al Palazzo Wanny contro il Volley Bergamo 1991. È una squadra in crescita e vorrà rifarsi della delusione di domenica scorsa col Pinerolo. Anche oggi non sarà un impegno agevole ma Bergamo (2 punti in classifica contro 1 del Bisonte) è sicuramente alla portata delle fiorentine per centrare il primo successo di questa stagione. "Sarà una partita complicata ma ci aspettiamo tutti che le ragazze facciano un altro step in avanti – afferma Carlo Parisi –. Ci manca ancora un po’ di continuità".

Franco Morabito