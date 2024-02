Savino Del Bene, che occasione. Sfida in casa con l’Ital Trentino. Barbolini: "Occhio alle trappole"

Nella 19a giornata di A1 la Savino Del Bene Scandicci, dopo due trasferte consecutive tornerà oggi al Palazzo Wanny per affrontare, con inizio alle 17, la Ital Trentino, fanalino di coda del campionato, che delle 18 partite giocate ne ha vinta finora solo una, lo scorso 11 novembre, per 3-2 contro il Cuneo attualmente penultimo. Per la squadra biancoblù, reduce dalla sconfitta subita a Conegliano che le è costata anche la discesa dal terzo al quarto posto in classifica, superata da Novara, c’è quindi un solo obiettivo da centrare: quello di vincere e di portare a casa i tre punti, utili per tornare a inseguire quel piazzamento fra le top tre, dopo Conegliano e Milano, che fino alla scorsa settimana aveva dimostrato di meritare.

L’esperienza insegna però che ogni partita, anche quella sulla carta più facile, può riservare delle insidie; Barbolini pertanto scuote la squadra: "Ripartiamo dopo la brutta sconfitta di Conegliano e dobbiamo farlo col piede giusto. Si inizia a entrare nella fase cruciale del torneo perché siamo in finale di Coppa Italia, nelle prime otto in Europa e nelle prime quattro in campionato, e quindi siamo in corsa in tutte le competizioni: cosa che, almeno da quando ci sono io, non era mai successa, per cui bisogna che adesso pensiamo a lavorare bene e duro".

Le avversarie, neopromosse in A1 e sulla cui panchina l’ex c.t. della Nazionale femminile Davide Mazzanti è subentrato a gennaio all’esonerato Marco Sinibaldi, la scorsa settimana sono state sconfitte in casa per 1-3 dal Novara in un match combattuto ed equilibrato, c’è da credere quindi che anche oggi cercheranno di dare battaglia. Nelle loro fila c’è una ex: la schiacciatrice Yana Shcherban che giocò a Scandicci nella passata stagione. La partita sarà trasmessa in streaming su Volleyball World TV.

Franco Morabito