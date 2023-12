Savino Del Bene, che sofferenza. Roma sconfitta al tie-break. Antropova top scorer e Mvp

ROMA VOLLEY CLUB

2

SAVINO DEL BENE

3

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 15, Madan Rosales, Bechis 3, Rivero 17, Ciarrocchi 4, Ferrara (L1), Rucli 3, Valoppi (L2), Ana Beatriz 11, Melli 6, Schwan 10, Muzi.

All.: Cuccarini

SAVINO DEL BENE: Alberti 1, Herbots 5, Zhu Ting 14, Ruddins 7, Di Iulio 3, Villani, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 8, Washington 15, Carol n.e., Antropova 28, Diop 1. All.: Barbolini

Parziali: 16-25, 14-25, 26-24, 25-21, 7-15

Savino Del Bene Scandicci supera l’ostacolo Roma ma vince al tie-break dopo un match sofferto. Il primo set scorre a punti alterni fino al 12-12 quando per due volte consecutive Roma si porta a +1. Un errore in attacco e un mani-out consentono di nuovo l’aggancio, lo Scandicci ne approfitta e con Zhu Ting e Roddins si porta al 19-15. Rivero accorcia ma le toscane timbrano l’1-0. Le biancoblù hanno il passo giusto e non si fermano: 14-25 e 2 set a zero. Ma a questo punto si offusca la luce e Roma prende coraggio; la Savino, di contro, non ritrova il ritmo e commette errori che costringono Barbolini ai time-out. Si arriva al 19-19 ma è ancora Roma a prendere l’iniziativa e sul 22-24 guadagna due set point, annullati da Zhu Ting e Antropova. Un errore di quest’ultima e l’attacco vincente di Beatriz riaprono però i giochi. Si va così al tie-break nel quale Scandicci ritrova sé stesso e vince con merito. Antropova (28 punti) Mvp del match, seguita da Washington e Zhu Ting, biancoblù superiori anche a muro (6-13) e in battuta con 8 ace contro 3; delle romane grande prova di Rivero e di Beatriz, ma è tutta la squadra che ha dato il meglio di sé.

Franco Morabito