Savino Del Bene, esame Milano. Questa sera a Palazzo Wanny gara 1 delle semifinali scudetto

Dopo aver chiuso al secondo posto la regular season e aver eliminato Vallefoglia nei quarti dei play off scudetto la Savino Del Bene Scandicci è approdata alle semifinali dove, per la quarta volta quest’anno, affronterà l’Allianz Vero Volley Milano. Gara-1 è in programma stasera a Palazzo Wanny con inizio alle 20.30 e sarà visibile in diretta su Rai Sport, Sky Sport e sulla piattaforma vbtv. Si giocherà al meglio delle due partite su tre con l’eventuale "bella" a Firenze in virtù del miglior piazzamento in campionato di Scandicci rispetto a Milano (terzo).

La squadra di Barbolini arriva all’appuntamento al top della condizione ma si troverà di fronte un’avversaria assai temibile dalla quale quest’anno è stata sconfitta nelle due gare di campionato ed è stata eliminata al tie-break nelle semifinali di Coppa Italia. Milano, fra l’altro, scenderà in campo col morale alle stelle essendo in corsa per il titolo della Cev Champions League che dovrà giocarsi il prossimo 5 maggio ad Antalya, in Turchia, contro l’altra italiana del Conegliano.

La Savino Del Bene dovrà quindi affrontare la sfida cercando tenere alto il ritmo e arginare le milanesi soprattutto a muro, uno dei loro punti di forza, e in battuta sfruttando la potenza di Antropova, leader nella classifica degli ace messi a segno in questo campionato (60) contro i 40 della diretta rivale Egonu la quale, a sua volta, è al comando per i punti realizzati (545) davanti proprio all’opposto biancoblù con 498. In campo tre ex: nello Scandicci la palleggiatrice Isabella Di Iulio che nella stagione 2019-2020 giocò per Monza, e il libero Beatrice Parrocchiale, a Milano dal 2019-2020 fino al novembre 2023 quando cambiò casacca per sostituire l’infortunata Enrica Merlo. Dall’altra parte il libero Brenda Castillo, in biancoblù dal 2021 fino alla passata stagione.

