Savino Del Bene seconda. Antropova & co: che colpo

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

3

ROMA VOLLEY CLUB

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 8, Zhu Ting n.e., Ruddins 12, Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic n.e., Parrocchiale (L2) n.e., Armini (L1), Nwakalor 9, Washington 15, Carol n.e., Antropova 18, Diop n.e.. All.: Barbolini.

M. ROMA VOLLEY CLUB: Bici 7, Madan Rosales, Bechis 4, Rivero 6, Ciarrocchi 6, Ferrara (L2), Rucli 1, Valoppi (L2), Ana Beatriz 7, Melli 3, Schwan 3, Muzi. All.: Cuccarini.

Arbitri: Saltalippi - Ciaccio

Parziali: 25-18, 25-17, 25-20

FIRENZE – Missione compiuta: la Savino Del Bene Scandicci supera con un netto 3-0 una buona Roma e a una sola giornata dal termine della regular season si riporta al secondo posto in classifica. Le due squadre hanno regalato spettacolo agli oltre 2.100 spettatori del Palazzo Wanny. Barbolini si affidava a Di Iulio in regia, Antropova opposto, Nwakalor e Washinghton al centro, Herbots e Ruddins in banda e Armini libero. Tutte hanno risposto con una prova superba testimoniata dalla supremazia a muro (13-1), in ricezione (61%-28%) e in attacco (45%-29%), con tre giocatrici in doppia cifra: la solita irresistibile Antropova (18 punti, 3 ace e 2 a muro), una superlativa Washinghton, MVP del match con 15 punti, 2 ace e 6 muri, Ruddins, anche lei implacabile a rete (12); e Nwakalor e Herbots poco sotto. Riflettori accesi pure su Di Iulio che ha diretto con intelligenza e Armini che ha recuperato quasi tutto. Delle avversarie, la ex Ana Beatriz Correa su tutte, per punti segnati (7, come Bici) e visione di gioco.

Il primo set è stato equilibrato fino al 13-13, poi Scandicci metteva a segno un parziale di 7-0 e se ne andava. Anche nel secondo Roma ha tenuto corda fino al 16-14, Cuccarini chiamava time-out ma al rientro in campo era Scandicci a chiudere portandosi sul 2-0. Il terzo è stato il più combattuto, fino al 17-17 si è andati avanti quasi punto a punto. Ma la Savino Del Bene ha tirato fuori gli artigli e con tre centri di Ruddins, altrettanti di Herbots e l’ace di Antropova si regalava il match point, realizzato con l’errore finale di Bici.

Franco Morabito