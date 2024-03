Savino Del Bene sugli scudi. Una vittoria in rimonta. Blindato il secondo posto

VOLLEY BERGAMO 1991

2

SAVINO DEL BENE

3

VOLLEY BERGAMO 1991: Bovo, Fitzmorris, Rozanski 4, Butigan 11, Cecchetto (L1), Lorrayna 17, Pasquino 3, Cicola, Nervini 12, Pistolesi, Davyskiba 8, Melandri 10, Gennari 9, Bonfanti (L2) n.e. All.: Bigarelli A.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 7, Herbots 11, Zhu Ting 20, Ruddins 3, Di Iulio, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L1), Armini (L2), Nwakalor 1, Washington n.e., Carol 13, Antropova 30, Diop 3, Nowakowska. All.: Barbolini M.

Arbitri: Rossi - Zavater

Parziali: 25-21, 25-22, 19-25, 17-25, 9-15

Una partita drammatica ma intensa, la posta in palio era troppo importante per entrambe le squadre: il secondo posto in classifica per la Savino Del Bene e la salvezza per il Volley Bergamo, penultimo a pari punti col Cuneo. È finita in gloria per entrambe: Scandicci vince al tie-break dopo essersi trovato sotto per 2-0 e blinda la piazza d’onore alle spalle di Conegliano grazie anche alla contemporanea sconfitta per 3-0 di Milano a Pesaro col Vallefoglia; Bergamo, invece, rimane in A/1 per la vittoria per 3-1 de Il Bisonte Firenze su Cuneo.

Barbolini si affida a Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, Carol e Nwakalor al centro, Zhu Ting e Ruddins in banda, e Parrocchiale libero. Subito 0-3 per Scandicci con due ace di Ruddins e un parallelo di Antropova; il vantaggio prosegue sino all’8-8 quando le padrone di casa tirano fuori grinta e coraggio che disarmano la Savino. Sul 15-14 il sorpasso e una fuga che si conclude con l’1-0. Il parziale a favore stimola ancora di più le lombarde che anche nel secondo set, dopo aver dovuto rincorrere sino al 13-13, trovano di nuovo la forza di prendere il largo; Scandicci resiste ma di fronte a una tale irruenza accusa qualche problema di troppo, soprattutto in ricezione: 2-0.

La partita si fa ancora più difficile; nel terzo set Barbolini chiede una forte reazione, fa entrare Alberti, Herbots e Armini e a poco a poco la squadra sale in cattedra, grazie a una sorprendente Antropova che con 12 punti in un solo parziale trascina le compagne al 2-1. La partita praticamente non ha più storia: 2 set pari, si va al tie break, Scandicci domina anche questo ma sul punteggio di 1-1 arriva la notizia della sconfitta del Cuneo a Firenze e in campo e sugli spalti inizia la festa. Sul 2-12 per la Savino Del Bene debutta anche la polacca Nowakowska, arrivata in settimana per sostituire Villani, operata al ginocchio. MVP Antropova con 30 punti, in doppia cifra anche Zhu Ting, Carol e Herbots.

Franco Morabito