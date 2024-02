Savino, missione terzo posto. A Palazzo Wanny arriva Cuneo. E la Stivrins saluta Il Bisonte

Dopo le due sconfitte al tie break subite nella semifinale di Coppa Italia e in gara 1 dei quarti di Cev Champions League la Savino Del Bene Scandicci si rituffa nel campionato di A1 che, giunto alla ventunesima giornata - l’ottava di ritorno -, la vedrà impegnata oggi con inizio alle 18 (diretta streaming su Vbtv) a Palazzo Wanny contro la Olivero S. Bernardo Cuneo. L’obiettivo della formazione di Barbolini è quello di vincere per restare agganciata al terzetto di testa e riagguantare quel terzo posto ancora possibile visto che Novara e Milano hanno un vantaggio sulle biancoblù di soli 1 e 3 punti.

Cuneo, penultima in classifica con 5 vittorie e 15 sconfitte, l’ultima delle quali casalinga maturata due settimane fa a opera del fanalino di coda Itas Trentino, ha cambiato nei giorni scorsi la guida tecnica, passata da Massimo Bellano a Stefano Micoli, un ex che ha fatto parte dello staff della Savino Del Bene nella seconda metà della stagione 2019-2020. Scandicci, di contro, arriva a questa partita reduce dalle due vittorie in campionato ottenute contro lo stesso Trentino e Vallefoglia.

All’andata le biancoblù si imposero per 3-1 ma le ospiti ressero bene il confronto e dettero battaglia. Due le giocatrici in campo – una per squadra – che nel corso degli anni hanno invertito la maglia: con quella del Cuneo troviamo la centrale Beatrice Molinaro che giocò a Scandicci nel 2019-2020; dall’altra parte l’opposto Bintu Diop che nella passata stagione era nella formazione piemontese.

Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 affronterà in trasferta l’Uyba Busto Arsizio, ha comunicato di aver interrotto con decorrenza immediata il rapporto professionale con la centrale venticinquenne statunitense Lauren Stivrins.

f.m.