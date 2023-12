Savino, occhio al Roma Volley: "E’ la sorpresa del campionato"

Reduce dal successo ottenuto lunedì scorso contro il Novara la Savino Del Bene Scandicci, oggi con inizio alle ore 18 (diretta sulla piattaforma Volleyball World Tv), penultima giornata del girone di andata, sarà ospite del Roma Volley, squadra neopromossa e sorpresa di questa prima parte di campionato con 6 successi su 11 partite – l’ultima vittoria, in casa dell’altra neopromossa Itas Trentino - e la settima piazza in classifica. Ovvio, quindi, che entrambe le formazioni siano a caccia di punti: Scandicci per consolidare il solitario terzo posto alle spalle di Conegliano e Milano, la Roma per restare fre le prime otto che timbreranno il pass di ingresso alla Coppa Italia.

Barbolini è chiarissimo: "Andremo a Roma per affrontare la rivelazione del campionato, Cuccarini sta facendo un lavoro buonissimo. Noi dobbiamo concentrarci per questa gara, perché i punti in palio sono gli stessi delle grandi partite con Novara, Milano e Conegliano".

Tre le ex in campo: in biancoblù Bintu Diopp, con l’Acqua & Sapone Roma nel 2020-21 e la promozione dalla A2 alla A1; con le romane, invece, il libero Martina Ferrara, a Scandicci nel 2017-18, e la centrale Anna Beatriz Silva Correa che vi giocò due stagioni fa. Oltre a Cuccarini ben otto delle giocatrici del Roma Volley (Bici, Bechis, Rivero, Ciarrocchi, Ferrara, Rucli, Valoppi e Melli) sono le stesse che lo scorso anno disputarono una stagione indimenticabile: al vertice del girone B della A2, il primo posto anche nella Pool Promozione e la vittoria della Coppa Italia di A2 battendo in finale 3-0 Brescia. Questa la loro probabile formazione: Bechis in palleggio, Bici opposto, Ana Beatriz e Rucli centrali, Rivero e Melli in banda e Ferrara libero.

Il Bisonte Firenze scenderà in campo domani alle 17 al Palazzo Wanny contro l’Allianz Vero Volley Milano: una sfida assai dura fra l’ottava e la seconda in classifica.

Franco Morabito