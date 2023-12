Savino, stagione in apnea. Oggi c’è subito Pinerolo

Appena due giorni per smaltire la fatica e l’entusiasmo della vittoria di mercoledì sera in Cev Champions League sulla squadra turca dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul e la Savino Del Bene si rituffa in campionato nell’anticipo di stasera alle 21 al PalaBus di Villafranca Piemonte contro la Wash4green Pinerolo dove le biancoblù cercheranno di siglare l’ottavo successo consecutivo dopo i quattro in campionato e i tre di Champions.

"Dopo la vittoria di Coppa non abbiamo avuto tempo per recuperare, siamo tornati a lavorare per preparare una sfida su un campo difficile", ammonisce Barbolini. In effetti ci fosse stato più tempo sarebbe stato meglio perché il Pinerolo si trova ora 6° in classifica con 14 punti. Va detto però che lo Scandicci visto in queste ultime gare, con l’intero roster a disposizione, tranne la sola Merlo, in recupero dopo l’intervento al ginocchio, sembra essere di un altro livello.

Due le ex in campo con la maglia del Pinerolo: la schiacciatrice Sorokaite, a Scandicci dal gennaio 2022 fino alla stagione scorsa, e la palleggiatrice Camera, dal 2020 al 2022. Questa la probabile formazione delle padrone di casa: Cambi al palleggio, Németh opposto, Akrari e Polder centrali, Ungureanu e Sorokaite in banda e Moro libero. La partita sarà in diretta su Rai Sport e sulla piattaforma Volleyball World TV; verrà anche trasmessa su Rai Italia e quindi visibile in tutto il mondo.

Franco Morabito