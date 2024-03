Sconfitta nel match clou. L’Invicta perde a Tuscania

Sconfitta netta per l’Invictavolleyball nel match clou del campionato di serie B maschile. Tuscania si impone 3-0 sui grossetani 25-20, 25-19, 26-24. Alla fine di una partita combattutissima, nonostante il punteggio finale dica il contrario, il match clou della ventesima giornata se lo aggiudica Tuscania che si impone 3-0 su una coriacea Invicta Grosseto. Il punto a punto iniziale è interrotto dalla veemente accelerazione dei padroni di casa che con tre muri di Festi e altrettanti ace di capitan Buzzelli si portano a +9 (16/7). Sembra fatta ma il ritorno dei toscani riapre i giochi: con un parziale di 0/5 Grosseto si riporta sotto (22/20). Il muro di Roberto Festi chiude il primo parziale 25/20. Secondo parziale combattutissimo con le squadre protagoniste di break e contro break fino all’accelerazione del Tuscania che si porta sul 19/12. Il solito Buzzelli chiude il parziale a favore dei suoi 25/19. Terzo set con Grosseto che prova subito la fuga grazie all’ace di Pellegrino (3/7). Vantaggio che gli ospiti portano fino alla metà del set 13/17. Tuscania prova a risalire 15/18, coach Rolando ferma il tempo. Galabinov spara fuori 17/18. Il muro di Marrazzo su Pellegrino riporta le squadre in parità (19/19). Muro di Festi su Ielasi, secondo time out Grosseto 20/19. Combattutissimo il finale che Tuscania chiude a suo favore grazie all’attacco di Pellegrino che finisce fuori.